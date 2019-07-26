2019-07-26T11:23:18+03:00
Общество

Нижегородцы смогут бесплатно пройти тестирование на ВИЧ

Акция запланирована в рамках международного заплыва на открытой воде X-WATERS VOLGA
Анастасия НАЗАРОВА
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Нижегородцы и гости города смогут бесплатно пройти тестирование на ВИЧ в рамках четвертого международного заплыва на открытой воде X-WATERS VOLGA (18+), который состоится в Нижнем Новгороде 28 июля. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Акция пройдет возле катера «Герой» в мобильном медицинском комплексе STADA Diagnostik с 11.00 до 16.00. Цель ее - пропаганда ЗОЖ, формирование навыков безопасного поведения и развитие социальной активности молодежи в вопросах профилактики ВИЧ.

Специалисты напоминают: знание своего ВИЧ-статуса позволяют защититься от ВИЧ/ СПИД и сохранить свое здоровье и здоровье своих близких.

Добавим, что в этом году на заплыв зарегистрировалось около 1,8 тысячи человек - представителей из 150 городов и 14 стран мира (Литва, Великобритания, Германия, Швеция, Кипр, Турция, Бразилия и другие).

ИСТОЧНИК KP.RU

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