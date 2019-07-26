Схема движения общественного транспорта изменится на проспекте Ленина

СЕГОДНЯ 10:55 2019-07-26T10:55:33+03:00

Также будет ограничено движения транспорта на улице Пискунова

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Движение общественного транспорта изменится на проспекте Ленина из-за демонтажа железнодорожного переезда с 22.00 26 июля до 6.00 27 июля. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Автобусы А-31, А-40, А-56, А-60Э, А-68, А-77, Т-13, Т-40, Т-46, Т-63, Т-67, Т-97, следующие от остановки «Главная проходная» к улице Веденяпина и Молодежному проспекту, будут двигаться по проспектам Ленина, Кирова и Октября. Обратно движение будет организовано по проспектам Ленина и Ильича, улице Поющева, проспектам Кирова и Ленина.

Автобусы А-54 и Т-59, следующие от остановки «Главная проходная» в сторону проспекта Ильича, будет организовано по проспектам Ленина, Кирова и Октября. Обратно - по той же схеме.

В указанный период будет приостановлено движение троллейбусов № 4, 11, 12 и 14.

Вдобавок ко всему с 6.00 до 23.00 27 июля и с 6.00 до 23.00 28 июля изменится движение на улице Пискунова из-за проведения ярмарки «Творческая мозаика». Объезд зоны проведения мероприятия будет организован по прилегающим улицам.

ИСТОЧНИК KP.RU