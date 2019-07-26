2019-07-26T09:12:22+03:00
Общество

Глеб Никитин провел заседание рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Экология и природные ресурсы»

На встрече обсуждалась реализация национального проекта «Экология»
Анастасия НАЗАРОВА
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Глава региона Глеб Никитин провел в Москве заседание рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Экология и природные ресурсы» 25 июля. В обсуждении приняли участие замминистра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов, глава Бурятии Алексей Цыденов и другие.

- Текст доклада готов в своей основе. У нас есть время для того, чтобы его доработать, в том числе в связи с изменением законодательства. Есть и дополнительные идеи, - заявил губернатор Нижегородской области.

Среди рассматриваемых предложений - возможность заключения долгосрочных контрактов на весь «жизненный цикл» объекта, включая ликвидацию негативных последствий и дальнейшее использование.

Также участниками рабочей группы предложили внести в текст доклада положение о необходимости выделения федерального финансирования на проектирование объектов в рамках проектов «Чистая вода» и «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».

Отдельно обсуждалась методология показателей проекта «Чистая вода». По словам Никитина, иногда за имеющимися показателями не видно реального положения дел в конкретном населенном пункте.

- Нужно смотреть на проблемы конкретных населенных пунктов и их решать. Договорились с коллегами, курирующими проект, с Минстроем и Роспотребнадзором, еще раз проанализировать данные показатели, - заключил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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