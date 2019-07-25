2019-07-25T17:55:06+03:00
Общество

В парке Пушкина сделают площадку для выгула собак и детскую игровую зону

Сейчас на площадке уже готово песчаное основание
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В парке Пушкина планируется сделать площадку для выгула собак и детскую игровую зону. Уже сейчас на это площадке сделано песчаное основание. На следующей неделе там планируется уложить грунтовое покрытие и установить ограждение. Об этом в ходе еженедельного объезда сообщил глава Советского района Владимир Исаев.

- Что касается детской игровой зоны, там уже приступили к устройству основания из щебня и песка, - отметил глава района. - Работы проходят согласно погодным условиям.

В дождь действительно сложно работать с грунтом и песком. Однако работы в парке идут в соответствии с графиком. Напомним, здесь планируется установить две игровые детские площадки: для детей в возрасте до пяти лет со стороны улицы Тимирязева и для детей в возрасте от 5 до 17 лет со стороны улицы Белинского. Там будет сделано современное покрытие, несколько песочниц, каскад турников и целый ряд других спортивных элементов.

- Мы делаем эксклюзивную вещь в красивейшем месте, - отметил Владимир Исаев. - Мэр города поставил задачу, чтобы все было безопасно, красиво и эффективно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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