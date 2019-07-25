2019-07-25T17:32:13+03:00
Общество

В ночь на 27 июля временно перекроют часть проспекта Ленина

Это связано с демонтажем железнодорожного переезда
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Движение транспорта будет временно прекращено на проспекте Ленина в Автозаводском районе Нижнего Новгорода в ночь с пятницы, 26 июля, на субботу, 27 июля 2019 года. Об этом со ссылкой на департамент транспорта сообщает пресс-служба городской администрации.

Согласно информации, ограничения связаны с демонтажем железнодорожного переезда на участке возле дома №94А по проспекту Ленина. Ограничения продлятся с десяти часов вечера 26 июля до шести часов утра 27 июля.

- Объехать зону проведения демонтажа железнодорожного переезда можно будет по прилегающим улицам, - добавили в пресс-службе горадминистрации.

Напомним, 27 июля также будет временно ограничено движение транспорта по Нижневолжской набережной и по улице Рождественской. Это связано с проведением в районе Речного вокзала фестиваля «Рок чистой воды».

ИСТОЧНИК KP.RU

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