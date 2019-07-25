Автобус нелегального перевозчика забрали на штрафстоянку прямо с маршрута
В Нижегородской области автобус нелегального перевозчика забрали на штрафстоянку прямо с маршрута. Сделано это было в ходе совместного рейда сотрудников регионального министерства транспорта, УГИБДД, ФСБ и прокуратуры. Этот рейд проводился 25 июля на посту ГИБДД «Орловские дворики». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
- Там проверялись автобусы, перевозящие пассажиров по маршруту Нижний Новгород – Дзержинск, - говорится в сообщении. – В ходе рейда был остановлен автобус FoxBus, на котором работал индивидуальный предприниматель Матрасулов. Уже установлено, что он не имел определенного места жительства. При этом у него не было разрешительных документов на перевозку пассажиров и работу на маршруте.
Как сообщается, сумма административного наказания для нарушителя составит больше 300 тысяч рублей. Ранее он уже неоднократно привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения. Общая сумма штрафов по его делам перевалила за 5 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU