Игровой комплекс у озера на Автозаводе планируется открыть в сентябре

СЕГОДНЯ 16:42 2019-07-25T16:42:07+03:00

На площадке уже выставлены опоры под освещение и установлен бордюрный камень

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На втором парковом озере в Автозаводском районе, где планируется открыть игровой комплекс, уже выставлены опоры под освещение, установлен бордюрный камень, проведена укладка бетонной стяжки и засыпан чернозем под озеленение. Об этом во время очередного еженедельного объезда по объектам благоустройства сообщил глава Автозаводского района Александр Нагин.

- Подрядчик знает строгие требования муниципалитета к качеству выполняемых работ, - отметил глава района. - Это будет одна из лучших, площадок на территории Автозаводского района.

По данным подрядчика, на следующей неделе на данной территории планируется начать работы по укладке брусчатки. Также там должны быть выполнены работы по озеленению – в общей сложности, планируется высадить 180 кустарников и деревья ценных пород.

- Раньше здесь, рядом с красивым озером и березовой рощей, было только поле для игры в футбол с невысоким забором, - напомнил заместитель мэра Нижнего Новгорода Виктор Сдобняков. - Но площадка все равно много лет пользовалась огромной популярностью.

ИСТОЧНИК KP.RU