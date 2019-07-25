Движение транспорта ограничат на Нижневолжской набережной 27 июля

СЕГОДНЯ 15:18 2019-07-25T15:18:46+03:00

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С 8:00 до 23:59 27 июля в Нижнем Новгороде будет ограничено движение транспорта по Нижневолжской набережной. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

- В связи с проведением фестиваля «Рок чистой воды – 2019» (12+) будет временно ограничено движение транспорта на Нижневолжской набережной на участке от улицы Широкой до Благовещенской площади. Движение транспорта будет организовано по прилегающим улицам.

Напомним, ранее стало известно, что основным местом проведения Дня города в этом году была выбрана Нижневолжская набережная. Там с 10:00 до 22:00 17 августа сразу на восьми площадках одновременно будут проходить фестивали разной тематики – от гастрофестиваля до фестиваля рыбалки. Завершатся народные гуляния фестивалем фейерверков, который можно будет наблюдать прямо с Нижневолжской набережной. Участвовать в празднике смогут нижегородцы всех возрастов.

ИСТОЧНИК KP.RU