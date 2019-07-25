Безлимитный проездной на электрички будет действовать для зрителей AFP

СЕГОДНЯ 14:29 2019-07-25T14:29:58+03:00

По маршруту Нижний Новгород – Козино с 15 по 18 августа будут введены дополнительные пригородные поезда

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В период с15 по 18 августа будут введены дополнительные пригородные поезда по маршруту Нижний Новгород – Козино – прямиком до фестиваля Alfa Future People. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

- Поезда будут пущены с первого дня заезда – первый рейс отправится в 21:42 15 августа, - говорится в сообщении. – Интервал отправления, в том числе в ночное время, будет составлять всего 1 час. При этом сама поездка от Нижнего Новгорода до Козино займет всего полчаса.

Еще одним нововведением этого года станет введение безлимитного проездного билета на пять дней, с 15 по 19 августа. Его стоимость составит 350 рублей. Бизлимитный абонемент на три дня обойдется в 250 рублей.

Уже известно, что в перевозке пассажиров будут задействованы современные электропоезда с кондиционером. Они имеют просторный салон с поручнями и места для крепления велосипедов. Также в новых электричках предусмотрено оборудование для маломобильных групп населения.

ИСТОЧНИК KP.RU