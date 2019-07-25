Нижний Новгород закупит в лизинг 200 автобусов

СЕГОДНЯ 13:23 2019-07-25T13:23:04+03:00

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В Нижнем Новгороде планируется приобрести в лизинг еще 200 газомоторных автобусов. Соответствующий вопрос депутаты обсудили на совместном заседании комиссий городской Думы.

- В 2021 году предлагается увеличить доходную и расходную часть бюджета за счет межбюджетных трансфертов на 412,3 миллиона рублей, - сообщил директор департьамента финансов Юрий Мочалкин. – Эти средства пойдут на приобретение 200 автобусов, работающих на компримированном природном газе. Администрацией города уже получено гарантийное письмо от губернатора Нижегородской области о предоставлении в течение пяти лет софинансирования из областного бюджета в размере 1,094 миллиарда рублей.

По словам исполняющей обязанности заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Елены Лекомцевой, общий объем затрат по лизингу составит 3,337 миллиарда рублей. Срок финансовой аренды равняется семи годам, при этом в течение двух лет предусмотрена отсрочка по лизинговым платежам.

- Муниципалитет и муниципальное предприятие «Нижегородпассажиравтотранс» должны будут обеспечить софинансирование в размере 67,2%, - пояснила Елена Лекомцева.

ИСТОЧНИК KP.RU