2019-07-25T13:04:06+03:00
Общество

Никита Злобин возглавил «Нижегородпассажиравтотранс»

Пока он числится исполняющим обязанности генерального директора
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Муниципальное предприятие «Нижегородпассажиравтотранс» возглавил Никита Злобин. Об этом сообщается на официальном сайте муниципального предприятия.

- Злобин Никита Сергеевич – исполняющий обязанности генерального директора предприятия, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2018 году доходы муниципальных предприятий выросли по сравнению с прошлым годом. Кроме того, «Нижегородпассажиравтотрансом» в 2018 году были приобретены в лизинг 100 новых автобусов на газомоторном топливе с низким уровнем пола. Кроме того, в лизинг планируется приобрести еще 200 автобусов.

- При этом муниципалитет и МП «Нижегородпассажиравтотранс» должны будут обеспечить софинансирование в размере 67,2%. Общий объем затрат по лизингу составит 3,3 миллиарда рублей, - сообщила заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Елена Лекомцева. - Срок финансовой аренды составляет семь лет, при этом первые два года предусмотрена отсрочка по лизинговым платежам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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