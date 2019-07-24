"Белое море" превращается в зеленую лужайку
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проверил ход работ по рекультивации шламонакопителя «Белое море». Сейчас на объекте уже полным ходом идет финальный этап рекультивации – его покрывают биоматами и растительным грунтом. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
- «Белое море» начинает превращаться в большую зеленую лужайку. Работы в рамках нацпроекта «Экология» должны завершиться к апрелю 2020 года, но уже сейчас видно, что вполне вероятно, что рекультивация закончится раньше срока, - отметил Глеб Никитин.
На территории шламонакопителя также продолжаются работы по устройству слоя бентонитовых матов и геомембраны. Они уложены больше чем на 70% площади. Больше чем на половине территории уложен геотекстиль.
Напомним, ранее нижегородцам предложили выбрать, как в дальнейшем можно использовать территорию бывшего шламонакопителя. Сбор предложений еще идет. Пока большинство склоняются к тому, чтобы оставить «Белое море» просто зеленой лужайкой, но рассматриваются и варианты фестивальной площадки или арт-пространства.
ИСТОЧНИК KP.RU