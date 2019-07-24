2019-07-24T17:42:21+03:00
Общество

"Белое море" превращается в зеленую лужайку

Губернатор Нижегородской области проверил, как идут работы на объекте накопленного экологического вреда
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проверил ход работ по рекультивации шламонакопителя «Белое море». Сейчас на объекте уже полным ходом идет финальный этап рекультивации – его покрывают биоматами и растительным грунтом. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- «Белое море» начинает превращаться в большую зеленую лужайку. Работы в рамках нацпроекта «Экология» должны завершиться к апрелю 2020 года, но уже сейчас видно, что вполне вероятно, что рекультивация закончится раньше срока, - отметил Глеб Никитин.

На территории шламонакопителя также продолжаются работы по устройству слоя бентонитовых матов и геомембраны. Они уложены больше чем на 70% площади. Больше чем на половине территории уложен геотекстиль.

Напомним, ранее нижегородцам предложили выбрать, как в дальнейшем можно использовать территорию бывшего шламонакопителя. Сбор предложений еще идет. Пока большинство склоняются к тому, чтобы оставить «Белое море» просто зеленой лужайкой, но рассматриваются и варианты фестивальной площадки или арт-пространства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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