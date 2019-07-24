2019-07-24T17:24:01+03:00
Общество

Два ребенка пропали в Спасском районе

О местонахождении мальчиков ничего не известно уже больше суток
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Два ребенка пропали в Спасском районеДва ребенка пропали в Спасском районеФото: СОЦСЕТИ
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Двое подростков пропали в Нижегородской области. Об этом сообщает нижегородская поисково-спасательная группа «Рысь».

Согласно информации, 12-летний Вова Югай и 13-летний Андрей Санников ушли из дома на улице Ленина в селе Спасском около половины девятого утра во вторник, 23 июля 2019 года, и до сих пор не вернулись.

Вова Югай имеет худощавое телосложение, рост 140-145 сантиметров, светло-русые волосы и карие глаза. На нем были надеты синие джинсы, синяя майка с белой окантовкой, синяя жилетка и темно-фиолетовые кроссовки.

Андрей Санников имеет худощавое телосложение, рост 130-135 сантиметров, темно-русые волосы и карие глаза. Он был одет в темно-синюю футболку с изображением акулы или американского флага, синие джинсы и черные кроссовки с белыми полосами. При себе он имел бокал с изображением своей бабушки.

Любую информацию о местонахождении мальчиков просьба сообщать по телефону 8 (831) 28-38-200 (волонтеры) или 102 (полиция).

UPD: дети найдены, живы!

ИСТОЧНИК KP.RU

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