2019-07-24T15:49:05+03:00
Происшествия

Со склада НПП «Полет» неизвестные похитили десяток радиоприемников

Воришки «перекусили» ограждение и пробрались на территорию полигона
Вероника КОТИК
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В Краснобаковском районе воришки посягнули на святая святых – они пробрались на территорию радиополигона «Ветлуга» научно-производственного предприятия «Полигон» и похитили оттуда радиоприемники.

- В ночь с 18 на 19 июля неизвестные перекусили проволочное ограждение и тайно проникли на территорию радиополигона «Ветлуга», - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Там они пробрались на второй этаж здания лабораторного комплекса и похитили оттуда четыре блока радиопиемника «Рябина», 9 блоков с радиостанции Р-866 и блок управления. Общий весь похищенного составляет около 100 килограммов. Что касается размеров нанесенного предприятию ущерба, то он пока устанавливается.

Кстати, научно-производственное предприятие «Полет» в настоящее время является одним из ведущих заводов по радиотехнике для самолетов. При этом похищенные изделия использовались сотрудниками полигона для проведения исследования и обработки параметров антенн авиационной промышленности.

- Скорее всего, злоумышленников привлек состав похищенных радиоприемников, - полагает источник. – При производстве данных изделий используются различные цветные металлы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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