Балахнинский психбольной изнасиловал и едва не убил 9-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 15:09 2019-07-24T15:10:55+03:00

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Серьезное преступление было совершено на днях в Балахнинском районе – там 25-летний местный житель, стоящий на учете у психиатра, изнасиловал и едва не убил маленькую девочку. Девятилетняя пострадавшая с сотрясением головного мозга и множественными ушибами головы, шеи и тела была доставлена в местную больницу.

- Сообщение о происшествии поступило утром 19 июля, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Как сообщила местная жительница, изнасиловал девочку и пытался ее убить неизвестный мужчина лет 25 на вид. При себе у него была корзина.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении этого преступления был задержан 25-летний местный житель, стоящий на учете в психиатрической клинике.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Сейчас подозреваемый в совершении этого преступления уже задержан. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU