2019-07-24T13:54:17+03:00
Общество

Нижегородцев приглашают на съемки веб-сериала

Участники международного фестиваля Realist Web Fest (18+) ищут актеров
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Выпускники школы кино Свердловской киностудии – участники международного фестиваля Realist Web Fest ищут актеров в Нижнем Новгороде для съемки пилотной серии web-сериала. Об этом со ссылкой на школу кино сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, 2-6 августа в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль web-сериалов, в рамках которого восемь студенческих команд российских и зарубежных киношкол будут снимать пилотные серии в каждом районе города. Планируется, что съемки пройдут 30 июля – 2 августа, а на 29 июля назначена рабочая встреча.

Съемочная группа ищет актеров на несколько главных ролей, а также на роли второго плана.

Заявки можно отправить на почту poa_1@list.ru. В анкете необходимо указать свои личные и контактные данные, возраст, актерский опыт, образование - если есть, фото - портрет и в полный рост, а также видеовизитку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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