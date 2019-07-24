Нижегородцев приглашают на съемки веб-сериала
Выпускники школы кино Свердловской киностудии – участники международного фестиваля Realist Web Fest ищут актеров в Нижнем Новгороде для съемки пилотной серии web-сериала. Об этом со ссылкой на школу кино сообщает пресс-служба городской администрации.
Напомним, 2-6 августа в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль web-сериалов, в рамках которого восемь студенческих команд российских и зарубежных киношкол будут снимать пилотные серии в каждом районе города. Планируется, что съемки пройдут 30 июля – 2 августа, а на 29 июля назначена рабочая встреча.
Съемочная группа ищет актеров на несколько главных ролей, а также на роли второго плана.
Заявки можно отправить на почту poa_1@list.ru. В анкете необходимо указать свои личные и контактные данные, возраст, актерский опыт, образование - если есть, фото - портрет и в полный рост, а также видеовизитку.
ИСТОЧНИК KP.RU