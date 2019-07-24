2019-07-24T13:33:04+03:00
Общество

На бульваре Авиастроителей можно будет сыграть в напольные уличные шахматы

На прошедшей неделе там уже начали делать дорожки, укладывать геотекстиль и устанавливать тротуарный камень
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

На бульваре Авиастроителей в Нижнем Новгороде полным ходом идет реконструкция – на прошлой неделе там уже начали делать дорожки, укладывать геотекстиль и устанавливать тротуарный камень. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам главы Московского района Владимира Кропотина, в ближайшую неделю подрядчик сделает опалубку и армирование чаши фонтана, а затем зальет ее бетоном. Главной же идеей проекта станет авиационная тематика – широкая пешеходная дорожка с подсветкой будет имитировать взлетную полосу.

- Благодаря реализации предложений жителей пространство будет выглядеть очень оригинально – здесь появится первый в городе сухой фонтан и напольный уличные шахматы, - отметил Виктор Сдобняков.

Напомним, в этом году на благоустройство территорий по программе формирования комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» выделено на треть больше средств, чем в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нижегородцев приглашают на съемки веб-сериала
Житель Балахны до смерти забил молотком и скалкой оскорбившую его гостью
43-летняя женщина погибла на пожаре в Сормовском районе
Глеб Никитин принял участие в церемонии закладки первого камня южной стены Вознесенского Печерского монастыря
Нижневолжскую набережную и улицу Рождественскую перекроют 27 июля
Учебный центр патриотического воспитания ПФО открылся в Нижегородской области
Полиция проводит проверку по факту прилюдного секса в Дзержинске
Чирлидерши БК «Нижний Новгород» объявляют кастинг в команду
МЧС: Грозы, ливни и град надвигаются на Нижегородскую область
Дорогу к деревне Городищи отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Три человека пострадали в столкновении двух маршруток в Нижнем Новгороде
Пьяный мужчина на «Тойоте» устроил смертельное ДТП в Тоншаеве
Экс-мэр Арзамаса отделался штрафом за служебный подлог
Прямая телефонная линия с главой Автозаводского района пройдет 24 июля
Более 12 тысяч человек посетили фестиваль «Русская Тоскания» в Ворсме
Международный форум «Россия – спортивная держава» пройдет в Нижнем Новгороде
Более 43 миллионов рублей будет выделено на дооснащение двух нижегородских больниц
«Поезда здоровья» начали курсировать по Нижнему Новгороду
Тренажеры начнут устанавливать на улице Сурикова уже на этой неделе