На бульваре Авиастроителей можно будет сыграть в напольные уличные шахматы
На бульваре Авиастроителей в Нижнем Новгороде полным ходом идет реконструкция – на прошлой неделе там уже начали делать дорожки, укладывать геотекстиль и устанавливать тротуарный камень. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
По словам главы Московского района Владимира Кропотина, в ближайшую неделю подрядчик сделает опалубку и армирование чаши фонтана, а затем зальет ее бетоном. Главной же идеей проекта станет авиационная тематика – широкая пешеходная дорожка с подсветкой будет имитировать взлетную полосу.
- Благодаря реализации предложений жителей пространство будет выглядеть очень оригинально – здесь появится первый в городе сухой фонтан и напольный уличные шахматы, - отметил Виктор Сдобняков.
Напомним, в этом году на благоустройство территорий по программе формирования комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» выделено на треть больше средств, чем в 2018 году.
ИСТОЧНИК KP.RU