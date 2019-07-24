На бульваре Авиастроителей можно будет сыграть в напольные уличные шахматы

СЕГОДНЯ 13:33 2019-07-24T13:33:04+03:00

На прошедшей неделе там уже начали делать дорожки, укладывать геотекстиль и устанавливать тротуарный камень

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На бульваре Авиастроителей в Нижнем Новгороде полным ходом идет реконструкция – на прошлой неделе там уже начали делать дорожки, укладывать геотекстиль и устанавливать тротуарный камень. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам главы Московского района Владимира Кропотина, в ближайшую неделю подрядчик сделает опалубку и армирование чаши фонтана, а затем зальет ее бетоном. Главной же идеей проекта станет авиационная тематика – широкая пешеходная дорожка с подсветкой будет имитировать взлетную полосу.

- Благодаря реализации предложений жителей пространство будет выглядеть очень оригинально – здесь появится первый в городе сухой фонтан и напольный уличные шахматы, - отметил Виктор Сдобняков.

Напомним, в этом году на благоустройство территорий по программе формирования комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» выделено на треть больше средств, чем в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU