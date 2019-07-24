Житель Балахны до смерти забил молотком и скалкой оскорбившую его гостью

СЕГОДНЯ 12:55 2019-07-24T12:55:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Балахнинском районе Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве гостьи. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно информации, трагедия произошла вечером 22 июля 2019 года в квартире дома по улице Челюскинцев в Балахне. Нетрезвый хозяин квартиры поссорился со своей гостьей и избил ее молотком и скалкой. От полученных ранений 35-летняя женщина скончалась на месте.

Подозреваемый был задержан. Во время допроса он объяснил следователям, что причиной конфликта стало то, что гостья его якобы оскорбила. Мужчина заключен под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде найдено тело Елены Иевлевой, пропавшей почти полгода назад.

ИСТОЧНИК KP.RU