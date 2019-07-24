2019-07-24T12:01:09+03:00
Происшествия

43-летняя женщина погибла на пожаре в Сормовском районе

Трагедия произошла на улице Станиславского
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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43-летняя женщина погибла на пожаре в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре в квартире четырехэтажного дома по улице Станиславского поступило на пульт в 03:01. На место незамедлительно выехали пожарные. В результате происшествия обгорело имущество и внутренняя отделка квартиры на общей площади 15 квадратных метров. На месте пожара было найдено тело 43-летней женщины.

Кроме того, пожарными был спасен из горящего дома еще один человек, а еще 16 человек, в том числе двое детей, были эвакуированы. Никто из них не пострадал.

- Причина пожара в настоящее время устанавливается, - добавили в пресс-службе ведомства.

Всего за сутки в Нижегородской области, по данным МЧС, произошло семь пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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