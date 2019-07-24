Глеб Никитин принял участие в церемонии закладки первого камня южной стены Вознесенского Печерского монастыря

СЕГОДНЯ 11:32 2019-07-24T11:32:49+03:00

Монастырь простоял без южной и северной стен почти сто лет

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Церемония закладки первого камня южной стены Вознесенского Печерского мужского монастыря состоялась в Нижнем Новгороде во вторник, 23 июля 2019 года. В мероприятии приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Монастырь был лишен южной и северной стен почти сто лет. Сегодня закладывается камень в основание южной стены. Это не только духовное событие, но и символ возрождения архитектурного облика нашего города, что особенно важно в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода, - отметил Глеб Никитин.

- Как и в древние время, сейчас в монастырь притекает большое количество нижегородцев и паломников, которые чувствуют здесь особую благодать и духовную силу. Мы восстанавливаем тот облик обители, который был узнаваем в веках, - подчеркнул митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

ИСТОЧНИК KP.RU