2019-07-24T10:44:30+03:00
Общество

Нижневолжскую набережную и улицу Рождественскую перекроют 27 июля

Это связано с проведением фестиваля «Рок чистой воды»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Движение транспорта по Нижневолжской набережной и улице Рождественской будет временно перекрыто в субботу, 27 июля 2019 года. Это связано с проведением в районе Речного вокзала фестиваля «Рок чистой воды», сообщают организаторы мероприятия.

- В связи с проведением фестиваля 27 июля с 8 часов утра и до полуночи будет временно прекращено движение транспорта по Нижневолжской набережной и улице Рождественской от улицы Широкой до Благовещенской площади. Объезд будет организован по прилегающим улицам. Приносим извинения за причиненные неудобства, - пишут организаторы на странице мероприятия в социальной сети Facebook.

Напомним, фестиваль «Рок чистой воды» будет проходить в этом году в течение одного дня и на одной сцене, а на следующий день, 28 июля, состоится экологический субботник - участники и зрители будут убирать мусор на Гребном канале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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