2019-07-24T09:33:55+03:00
Общество

Учебный центр патриотического воспитания ПФО открылся в Нижегородской области

В торжественной церемонии приняли участие Игорь Комаров и Глеб Никитин
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Открытие Учебного центра патриотического воспитания ПФО на базе Нижегородского кадетского корпуса состоялось в Балахнинском районе Нижегородской области во вторник, 23 июля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В торжественной церемонии приняли участие полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель Центрального совета ДОСААФ России Александр Колмаков, а также митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

- Центр будет работать круглый год, и ежегодно до 15 тысяч молодых людей смогут пройти здесь школу патриотизма, поймут истинный смысл таких святых для нашего народа понятий как долг, честь, совесть, достоинство и любовь к Родине, - подчеркнул Игорь Комаров.

- Этот центр еще уникален тем, что направления смен будут определяться по родам войск. Например, сейчас ребята проходят обучение по программе, разработанной совместно с МЧС, - добавил Глеб Никитин.

В новом центре ребята будут осваивать навыки робототехники, парашютного дела, авиамоделирования, программирования, радиоэлектроники и управления беспилотными летательными аппаратами, и даже смогут пройти программу ДОСААФ России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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