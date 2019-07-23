Дорогу к деревне Городищи отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

СЕГОДНЯ 14:48 2019-07-23T14:48:18+03:00

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Дорога Бор – Пикино – Городищи – Ватомский будет отремонтирована в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

На сегодняшний день из 16 км 720 м ремонтируемого участка на 12 км выполнен выравнивающий слой, а рабочие начали укладку верхнего слоя асфальтобетона. Планируется, что все работы должны быть завершены до 31 августа 2019 года.

Дорога не ремонтировалась полностью с 1986 года, а ямочный ремонт уже не помогал поддерживать ее в нормативном состоянии. В прошлом году жители пожаловались на это губернатору Нижегородской области Глебу Никитину во время его визита в городской округ Бор.

- По поручению Глеба Никитина этот участок был включен в план ремонта по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Проверка не выявила никаких критических замечаний, которые помешали бы подрядчику закончить работы на этой дороге в установленные контрактом сроки, - отметил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов, подводя итоги проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU