Три человека пострадали в столкновении двух маршруток в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 13:57 2019-07-23T13:57:48+03:00

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Две маршрутки столкнулись в Ленинском районе Нижнего Новгорода днем в понедельник, 22 июля 2019 года. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, авария произошла в 15:30 возле дома №46 по проспекту Ленина. Водитель маршрутки №83 не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с маршруткой №37. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали трое пассажиров маршрутки №83: женщины в возрасте 59 и 49 лет, а также 33-летний мужчина. Женщины получили черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, а мужчина отделался ушибом мягких тканей головы. Все пострадавшие были отпущены домой после оказания необходимой медицинской помощи.

Напомним, пенсионер погиб по вине пьяного водителя в поселке Тоншаево.

ИСТОЧНИК KP.RU