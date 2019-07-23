2019-07-23T11:30:45+03:00
Происшествия

Экс-мэр Арзамаса отделался штрафом за служебный подлог

Бывший чиновник заплатит 30 тысяч рублей
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Экс-мэр Арзамаса Михаил Мухин заплатит штраф за служебный подлог, а уголовное дело в отношении него прекращено. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Согласно информации, ходатайство следственных органов о прекращении уголовного дела в отношении бывшего мэра Арзамаса и назначении штрафа было рассмотрено Арзамасским городским судом. Напомним, в сентябре 2018 года Михаил Мухин фиктивно заключил с доверенным лицом договор аренды принадлежащего ему на праве собственности земельного участка, чтобы там был построен многоквартирный жилой дом. Чтобы не тратиться на экспертизу проектной документации, он распорядился внести в разрешение на строительство заведомо ложные сведения о дате его регистрации – чтобы оно датировалось до внесения изменений в Градостроительный кодекс РФ, требующих проведение соответствующих экспертиз. Теперь бывшему чиновнику придется заплатить штраф 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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