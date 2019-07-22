Тренажеры начнут устанавливать на улице Сурикова уже на этой неделе

СЕГОДНЯ 16:22 2019-07-22T16:22:46+03:00

Сейчас там готовят набивное покрытие под тренировочную площадку

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На улице Сурикова в Нижнем Новгороде готовят набивное покрытие под тренировочную площадку. Устанавливать тренажеры начнут уже на этой неделе, сообщил глава Приокского района Михаил Шатилов.

Подрядная организация также начнет ставить там детское оборудование и ограждения на универсальной спор площадке.

До этого на Сурикова было забетонировано основание под площадку и начались работы по устройству бордюрного камня, дорожек из брусчатки и газонов, посадку растений. Как сообщили в районной администрации, также предстоит установить два шахматных стола, 19 скамеек и 16 урн.

Ранее сообщалось, что на днях на центральной пешеходной улице Нижнего Новгорода началась реставрация дома культуры Свердлова. В 2021 году, когда Нижний Новгород будет отмечать 800-летний юбилей, зданию исполнится 195 лет. К этому времени и планируется завершить все работы.

ИСТОЧНИК KP.RU