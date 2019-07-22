Тренажеры начнут устанавливать на улице Сурикова уже на этой неделе
На улице Сурикова в Нижнем Новгороде готовят набивное покрытие под тренировочную площадку. Устанавливать тренажеры начнут уже на этой неделе, сообщил глава Приокского района Михаил Шатилов.
Подрядная организация также начнет ставить там детское оборудование и ограждения на универсальной спор площадке.
До этого на Сурикова было забетонировано основание под площадку и начались работы по устройству бордюрного камня, дорожек из брусчатки и газонов, посадку растений. Как сообщили в районной администрации, также предстоит установить два шахматных стола, 19 скамеек и 16 урн.
Ранее сообщалось, что на днях на центральной пешеходной улице Нижнего Новгорода началась реставрация дома культуры Свердлова. В 2021 году, когда Нижний Новгород будет отмечать 800-летний юбилей, зданию исполнится 195 лет. К этому времени и планируется завершить все работы.
ИСТОЧНИК KP.RU