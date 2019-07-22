Международный фестиваль «Хрустальный ключ» пройдет в Сартаково 27 июля

СЕГОДНЯ 15:17 2019-07-22T15:17:14+03:00

В нем примут участие около 40 фольклорных коллективов из регионов России и зарубежных стран

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В субботу, 27 июля 2019 года, в селе Сартаково Богородского района пройдет XV Международный фестиваль фольклорных коллективов «Хрустальный ключ». Открытие запланировано на десять утра, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В мероприятии примут участие порядка 40 фольклорных коллективов из Нижегородской области и других регионов России, Республики Беларусь, Казахстана, Узбекистана, Грузии, Болгарии, Сербии, Вьетнама, Ирана, Бангладеша и других стран. На фестиваль приглашены и звезды: народные артистки России Екатерина Жемчужная и Лидия Небаба, солист Римской оперы Владислав Чурсин, заслуженный художник России Владимир Галатенко и другие деятели культуры и искусства.

Кроме того, в этом году участники смогут получить специальные призы в память о выдающихся исполнителях и постоянных гостях фестиваля Игоре Лученке, Бисере Кирове и Андрее Савельеве.

Напомним, за 15 лет, которые проводится фестиваль, в нем приняли участие свыше 350 творческих коллективов регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

ИСТОЧНИК KP.RU