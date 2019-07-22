Более 130 незаконных свалок ликвидировали в Сормове за три месяца

СЕГОДНЯ 14:50 2019-07-22T14:50:34+03:00

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За последние три месяца на территории Сормова были ликвидированы 133 несанкционированные мусорные свалки. Об этом сообщили в районной администрации.

В апреле мусор был вывезен с улиц Свободы, Хальзовской и Ясной, очищен частный сектор на улице Коминтерна, а также ликвидировано большое скопление отходов на улице Замкнутой.

В мае от мусора очистили улицы Василия Иванова, Коперника, Боевых дружин и переулок Пензенского. В июне работы проводились на улицах Белозерской, Кима и на улице Коминтерна у ТЭЦ.

Всего за три месяца было вывезено более 2 200 кубометров мусора. По данным администрации района, с 15 июля был заключен очередной контракт с подрядной организацией, которая должна расчистить территории на улице Хальзовской, у ЛЭП, Шимборского, Федосеенко и проспекте Кораблестроителей, за торговым центром «Seven».

ИСТОЧНИК KP.RU