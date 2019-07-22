Более 130 незаконных свалок ликвидировали в Сормове за три месяца
За последние три месяца на территории Сормова были ликвидированы 133 несанкционированные мусорные свалки. Об этом сообщили в районной администрации.
В апреле мусор был вывезен с улиц Свободы, Хальзовской и Ясной, очищен частный сектор на улице Коминтерна, а также ликвидировано большое скопление отходов на улице Замкнутой.
В мае от мусора очистили улицы Василия Иванова, Коперника, Боевых дружин и переулок Пензенского. В июне работы проводились на улицах Белозерской, Кима и на улице Коминтерна у ТЭЦ.
Всего за три месяца было вывезено более 2 200 кубометров мусора. По данным администрации района, с 15 июля был заключен очередной контракт с подрядной организацией, которая должна расчистить территории на улице Хальзовской, у ЛЭП, Шимборского, Федосеенко и проспекте Кораблестроителей, за торговым центром «Seven».
ИСТОЧНИК KP.RU