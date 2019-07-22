2019-07-22T14:20:36+03:00
Общество

Жительница Сарова стала лауреатом фестиваля авторской песни «Гринландия»

Мероприятие проходило в минувшие выходные
Валерия ГРОМОВА
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С 19 по 21 июля 2019 года в Кировской области проходил ХХVII Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия», лауреатом которой в итоге стала Анна Юрьева из Сарова.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, фестиваль впервые проводился при поддержке Фонда президентских грантов. Кроме того, в 2019 году «Гринландия» носила имя Иосифа Кобзона.

- На протяжении пяти лет Иосиф Кобзон был председателем жюри. И это была не просто формальность. Несмотря на свой плотный график и постоянные гастроли, он всегда находил время, чтобы лично просмотреть несколько тысяч работ, пришедших на заочный конкурс, и дать путевку в жизнь многим талантам, - подчеркнул депутат Госдумы РФ Олег Валенчук.

За дни фестиваля через творческие мастерские прошли более 1800 музыкантов из разных уголков России.Лучшими жюри признало дуэт «Санки» с песней «Нежность».

ИСТОЧНИК KP.RU

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