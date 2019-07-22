Капремонт дороги Дальнее Константиново-Берсеменово-Белая начнется в 2020 году
Дорогу Дальнее Константиново-Берсеменово-Белая начнут ремонтировать в 2020 году. Об этом в ходе встречи с местными жителями заявил губернатор Глеб Никитин, обсуждая состояние автомобильных дорог на территории Дальнеконстантиновского района.
- В этом году проведен ямочный ремонт. В следующем году запланирован капитальный ремонт одного из самых проблемных участков. Затем работа будет продолжена, - цитирует Глеба Никитина пресс-служба облправительства.
Он поручил руководству Дальнеконстантиновского района проработать вопрос об ускорении ремонта дорог в Суроватихе.
Напомним, встреча проходила 19 июля. В рамках общения Глеб Никитин также поручил обеспечить строительство нового Дом культуры в селе Тепелево. Губернатор подчеркнул, что для этого уже есть разработанный проект, на реализацию которого выделят 20 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU