2019-07-22T13:01:26+03:00
Общество

Капремонт дороги Дальнее Константиново-Берсеменово-Белая начнется в 2020 году

Об этом губернатор сообщил на встрече с местными жителями
Валерия ГРОМОВА
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Дорогу Дальнее Константиново-Берсеменово-Белая начнут ремонтировать в 2020 году. Об этом в ходе встречи с местными жителями заявил губернатор Глеб Никитин, обсуждая состояние автомобильных дорог на территории Дальнеконстантиновского района.

- В этом году проведен ямочный ремонт. В следующем году запланирован капитальный ремонт одного из самых проблемных участков. Затем работа будет продолжена, - цитирует Глеба Никитина пресс-служба облправительства.

Он поручил руководству Дальнеконстантиновского района проработать вопрос об ускорении ремонта дорог в Суроватихе.

Напомним, встреча проходила 19 июля. В рамках общения Глеб Никитин также поручил обеспечить строительство нового Дом культуры в селе Тепелево. Губернатор подчеркнул, что для этого уже есть разработанный проект, на реализацию которого выделят 20 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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