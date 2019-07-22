2019-07-22T12:50:47+03:00
Происшествия

Запрещенную религиозную секту «Свидетели Иеговы» накрыли в Нижнем Новгороде

Возбуждены пять уголовных дел
Валерия ГРОМОВА
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Правоохранители задержали в Нижнем Новгороде девятерых организаторов запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы». Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии провели 31 обыск, в ходе которых изъяли экстремистскую религиозную литературу, компьютеры, диски, флэш-накопители, сотовые телефоны.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, секта действовала в течение двух лет. Ее участники проводили тайные сборы и вербовали местных жителей, заставляя их отказаться от родственников.

В отношении всех организаторов в возрасте от 23 до 52 лет возбуждены уголовные дела по статье «Организация деятельности экстремистской организации» УК РФ.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет и с ограничением свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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