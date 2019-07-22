Роспотребнадзор не рекомендует купаться на 12 пляжах Нижнего Новгорода
Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области продолжает еженедельно проверять местные пляжи. По данным на 22 июля, уже проведены порядка 700 исследований воды поверхностных водоемов на микробиологические, санитарно-химические, паразитологические и вирусологические показатели.
По результатам последнего исследования, купаться на 12 пляжах Нижнего Новгорода сейчас не рекомендуется. Так, в Автозаводском районе не соответствует нормам лишь вода в озере парка имени 777летия Нижнего Новгорода. На остальных двух пляжах – на проспекте Молодежный и улице Смирнова – купаться разрешено.
В Ленинском районе для отдыха пригодны все три пляжа. А вот в Канавинском районе все непригодны: и Сортировочное, и Мещерское, и Больничное озера. В Сормове также не рекомендуется плавать в следующих озерах: Лунское, Парковое, Пестичное и Светлоярское.
На пляжах Верхнего и Третьего озер на Щелоковском хуторе также вода не соответствует нормам.
ИСТОЧНИК KP.RU