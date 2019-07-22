Роспотребнадзор не рекомендует купаться на 12 пляжах Нижнего Новгорода

СЕГОДНЯ 12:03 2019-07-22T12:03:11+03:00

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Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области продолжает еженедельно проверять местные пляжи. По данным на 22 июля, уже проведены порядка 700 исследований воды поверхностных водоемов на микробиологические, санитарно-химические, паразитологические и вирусологические показатели.

По результатам последнего исследования, купаться на 12 пляжах Нижнего Новгорода сейчас не рекомендуется. Так, в Автозаводском районе не соответствует нормам лишь вода в озере парка имени 777летия Нижнего Новгорода. На остальных двух пляжах – на проспекте Молодежный и улице Смирнова – купаться разрешено.

В Ленинском районе для отдыха пригодны все три пляжа. А вот в Канавинском районе все непригодны: и Сортировочное, и Мещерское, и Больничное озера. В Сормове также не рекомендуется плавать в следующих озерах: Лунское, Парковое, Пестичное и Светлоярское.

На пляжах Верхнего и Третьего озер на Щелоковском хуторе также вода не соответствует нормам.

ИСТОЧНИК KP.RU