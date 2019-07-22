Более 190 незаконных рекламных конструкций демонтировали в Нижнем Новгороде на прошлой неделе

СЕГОДНЯ 11:00 2019-07-22T11:00:06+03:00

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На минувшей неделе, с 15 по 19 июля 2019 года, в Нижнем Новгороде демонтировали 191 незаконную рекламную конструкцию. Об этом со ссылкой на МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры» (ГЦГиА) сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Так, 11 из конструкций были убраны собственниками, а остальные 180 - силами центра. Кроме того, в течение недели были обнаружены 132 незаконных рекламных и информационных конструкции: 17 – из потребительского рынка, 10 штендеров, одна крышная, 60 фасадны, 11 витринных и тип еще 29 не установлен.

Теперь виновных лиц привлекут к административной ответственности. Им грозит штраф в размере от полумиллиона до миллиона рублей.

-После демонтажа рекламная конструкция будет на ответственном хранении в течение 30 дней. Собственник сможет забрать ее только после уплаты штрафа и возмещения затрат на демонтаж, - напомнили в МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры».

ИСТОЧНИК KP.RU