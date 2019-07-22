Два новых передвижных маммографа появятся в Нижегородской области
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел встречу с жителями Дальнеконстантиновского района. Одним из вопросов, которые обсуждались в ходе общения, стала медицинская диагностика. По словам присутствующих, в районе есть сложности с прохождением обследований: на маммографию женщин направляют в другие населенные пункты.
По словам Глеба Никитина, решить данную проблему может развитие мобильной диагностики в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В этом году в рамках нацпроекта запланировано приобретение двух передвижных флюоромаммографов, сообщили в пресс-службе облправительства.
Так, один из флюоромаммографов будет работать в южных районах Нижегородской области, в том числе и в Дальнеконстантиновском.
-Национальный проект позволит нам привлечь дополнительные ресурсы для выстраивания более качественной медицинской логистики. Вместе с тем будем дополнительно изучать ситуацию в Дальнеконстантиновском районе и рассмотрим возможность приобретения стационарного аппарата, - подчеркнул Глеб Никитин.
ИСТОЧНИК KP.RU