Два новых передвижных маммографа появятся в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 10:30 2019-07-22T10:30:00+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел встречу с жителями Дальнеконстантиновского района. Одним из вопросов, которые обсуждались в ходе общения, стала медицинская диагностика. По словам присутствующих, в районе есть сложности с прохождением обследований: на маммографию женщин направляют в другие населенные пункты.

По словам Глеба Никитина, решить данную проблему может развитие мобильной диагностики в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В этом году в рамках нацпроекта запланировано приобретение двух передвижных флюоромаммографов, сообщили в пресс-службе облправительства.

Так, один из флюоромаммографов будет работать в южных районах Нижегородской области, в том числе и в Дальнеконстантиновском.

-Национальный проект позволит нам привлечь дополнительные ресурсы для выстраивания более качественной медицинской логистики. Вместе с тем будем дополнительно изучать ситуацию в Дальнеконстантиновском районе и рассмотрим возможность приобретения стационарного аппарата, - подчеркнул Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU