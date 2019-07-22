Пропавший в Павлове 10-летний Денис Тюрин найден живым

СЕГОДНЯ 09:39 2019-07-22T09:39:50+03:00

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В ночь с 21 на 22 июля 2019 года в социальных сетях появилась ориентировка с фотографией и приметами 10-летнего Дениса Тюрина. Мальчик пропал накануне вечером в Павлове, когда ушел гулять из дома. Об этом на своей странице сообщила поисково-спасательная группа «Рысь».

Ребенка искали несколько часов. Лишь около восьми часов утра 22 июля появилась информация, что Дениса нашли. Мальчик здоров и невредим.

Напомним, 12 июня 2019 года в Нижнем Новгороде из реабилитационного центра пропал шестилетний Влад Сидоров. На следующий день ориентировки с приметами и фотографией мальчика разлетелись по всем соцсетям, а через несколько часов волонтеры сообщили – Владик найден живым и невредимым. Но, как выяснилось, ситуация могла обернуться и трагически. Мальчик не просто пропал. Его похитили. Злоумышленники уже задержаны.

ИСТОЧНИК KP.RU