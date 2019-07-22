2019-07-22T09:23:31+03:00
Общество

Глеб Никитин поручил обеспечить строительство нового ДК в селе Тепелево

Решение было принято в ходе встречи с местными жителями
Юлия ИСАЕВА
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился с жителями Дальнеконстантиновского района. В ходе общения жители села Тепелево рассказали главе региона о плохом состоянии местного дома культуры. По их словам, здание было построено в XIX веке и оно не соответствует современным требованиям.

Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, Глеб Никитин поручил обеспечить строительство нового ДК. Губернатор подчеркнул, что для этого уже есть разработанный проект, на реализацию которого выделят 20 миллиона рублей.

- Поручаю министерству культуры региона обеспечить включение проекта в адресную инвестиционную программу Нижегородской области на 2020 год, - заявил Глеб Никитин.

Глава Нижегородской области напомнил, что в 2019 году в регионе планируется капитально отремонтировать 15 домов культуры.

Ранее сообщалось, что на днях в центре Нижнего Новгорода началась реставрация дома культуры Свердлова. В 2021 году, когда Нижний Новгород будет отмечать 800-летний юбилей, зданию исполнится 195 лет. К этому времени и планируется завершить все работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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