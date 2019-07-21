Пять человек пострадали в ДТП в Кстовском районе

СЕГОДНЯ 18:23 2019-07-21T18:23:06+03:00

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Серьезная авария произошла днем в субботу, 20 июля 2019 года, в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации ведомства, дорожно-транспортное происшествие случилось в 12:43 20 июля. Сообщение о столкновении двух транспортных средств поступило в Центр управления кризисных ситуациях Нижегородской области.

В результате аварии пострадало пять человек. Все они были доставлены в ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ». Обстоятельства и причины аварии в настоящее время устанавливаются.

- Для ликвидации последствий ДТП привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области в количестве четырех человек и одной единицы техники, - добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, днем в воскресенье, 21 июля 2019 года, Мызинский мост оказался парализован из-за аварии - иномарка протаранила бетонные блоки.

ИСТОЧНИК KP.RU