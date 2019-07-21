Глеб Никитин поздравил нижегородских металлургов с профессиональным праздником

СЕГОДНЯ 12:57 2019-07-21T12:57:22+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил с профессиональным праздником металлургов Нижегородской области. День металлурга традиционно отмечается в России в третье воскресенье июля.

- Уважаемые металлурги и ветераны отрасли! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! История металлургической промышленности в регионе насчитывает более двух столетий. Фундамент был заложен знаменитыми братьями Баташевыми, чьи заводы славились на всю Россию. Профессия металлурга всегда пользовалась заслуженным уважением, в отрасли формировались целые трудовые династии, а мастерство наших мастеров было известно далеко за пределами региона, - напомнил Глеб Никитин.

Сейчас, как отметил губернатор, металлургическая отрасль в Нижегородской области представлена почти 100 предприятиями и организациями, на которых трудятся более 35 000 человек. Доля металлургического производства и производства готовых металлических изделий в структуре обрабатывающей промышленности Нижегородской области превышает 20%.

- Металлургические предприятия сегодня активно реализуют инвестиционные и социальные проекты, обеспечивают стабильное развитие целого ряда важных территорий, разрабатывают и внедряют новейшие технологии. В День металлурга желаю всем сотрудникам и ветеранам отрасли здоровья и благополучия! Пусть выбранное дело приносит только радость! – пожелал Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU