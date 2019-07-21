2019-07-21T12:10:41+03:00
Общество

Выездной осмотр и регистрация самоходных машин пройдут в Сокольском районе

Оформить все необходимые документы смогут жители деревни Дресвищи и еще 12 населенных пунктов
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

Инспекция Гостехнадзора по Нижегородской области проведет выездное мероприятие в Сокольском городском округе, в деревне Дресвищи, во вторник, 23 июля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Благодаря этому жители деревни Дресвищи, расположенной примерно в 40 километрах от райцентра, и еще 12 населенных пунктов, смогут провести осмотр самоходной техники и оформить все необходимые для ее использования документы. Для этого им не придется тратить дополнительное время и выезжать в районный центр - рабочий поселок Сокольское.

Отмечается, что на этой территории живут около 400 человек, 77 из которых имеют удостоверения тракториста-машиниста. На граждан здесь зарегистрировано 32 единицы различной самоходной техники. Кроме того, 21 единица принадлежит юридическим лицам.

Прием будет проводиться в офисе ООО «Дресвищинское» с 10.00 до 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нижегородской области стали производить больше молока и мяса
Глеб Никитин поздравил нижегородских металлургов с профессиональным праздником
Грозы и ливни снова ожидаются в Нижегородской области 21 июля
СК и Роспотребнадзор проверят информацию об антисанитарии на производстве сыра в Воротынском районе
Глеб Никитин: От нижегородских участников на конкурс «Цифровой прорыв» поступило больше тысячи заявок»
Дорогу к деревне Старые Ключищи начнут ремонтировать на следующей неделе
На территории восстановленного храма обнаружили два человеческих черепа
Глеб Никитин пригласил нижегородцев на кинопоказы фестиваля «Горький fest»
Морковь и рыба подешевели в Нижегородской области
Реставрация ДК Свердлова завершится к 800-летию Нижнего Новгорода
Банду наркоторговцев поймали в Нижегородской области
Количество жалоб на вывоз мусора в Нижегородской области сократилось на 86,5%
14-летний нижегородец надышался газовым баллоном и умер до приезда скорой
Школа на 425 мест откроется в Дальнеконстантиновском районе к сентябрю
Ливни, град и сильный ветер ожидаются в Нижегородской области вечером 19 июля
Пропавший в Богородском районе 70-летний Леонид Крюков найден живым
Сквер на проспекте Кораблестроителей будет благоустроен в 2020 году
Светофор на площади Лядова изменил режим работы
Золотистая картофельная нематода обнаружена в двух районах Нижегородской области
Улицу Лескова в Нижнем Новгороде перекроют на три дня
Более 30 лодок примут участие в параде на фестивале «Русская Тоскания»
Нижегородцы завоевали «золото» и «серебро» первенства Европы по настольному теннису в составе сборной России
На улице Гончарова в Ленинском районе начали сносить ветхие сараи
Две «вазовские» легковушки сгорели в Нижегородской области за минувшие сутки
Сквер имени Грабина станет зоной семейного отдыха
89 фасадов многоквартирных домов отремонтировано в Нижегородской области
Ртуть обнаружили в грибах, собранных в шести районах Нижегородской области