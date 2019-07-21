Выездной осмотр и регистрация самоходных машин пройдут в Сокольском районе

СЕГОДНЯ 12:10 2019-07-21T12:10:41+03:00

Оформить все необходимые документы смогут жители деревни Дресвищи и еще 12 населенных пунктов

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Инспекция Гостехнадзора по Нижегородской области проведет выездное мероприятие в Сокольском городском округе, в деревне Дресвищи, во вторник, 23 июля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Благодаря этому жители деревни Дресвищи, расположенной примерно в 40 километрах от райцентра, и еще 12 населенных пунктов, смогут провести осмотр самоходной техники и оформить все необходимые для ее использования документы. Для этого им не придется тратить дополнительное время и выезжать в районный центр - рабочий поселок Сокольское.

Отмечается, что на этой территории живут около 400 человек, 77 из которых имеют удостоверения тракториста-машиниста. На граждан здесь зарегистрировано 32 единицы различной самоходной техники. Кроме того, 21 единица принадлежит юридическим лицам.

Прием будет проводиться в офисе ООО «Дресвищинское» с 10.00 до 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU