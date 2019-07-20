Морковь и рыба подешевели в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 10:28 2019-07-20T10:28:11+03:00

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В Нижегородской области за последнюю неделю подешевели морковь, свежемороженая рыба и лук. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат.

По данным ведомства, за период с 8 по 15 июля в Нижегородской области средняя цена на морковь снизилась на 1,7% - с 44,3 до 43,5 рублей за килограмм. Стоимость свежемороженой рыбы упала на 0,6% - с 164,5 до 163,5 рублей за килограмм. Лук при этом подешевел на 2% - с 42,8 до 41,9 рублей за килограмм.

Одновременно с этим снизились цены на масло, сахар и пшеничную муку. К слову, стоимость условного продуктового набора в среднем на 5,3% ниже, чем по стране – таковы данные Росстата.

Одним из способов поддержания стабильных цен на продукты являются меры поддержки сельскохозяйственной отрасли. Только за прошлый год на поддержку фермерства было направлено 112,3 миллиона рублей. В этом году финансирование отрасли планируется только увеличивать. По последним данным, на этот раз на развитие сельского хозяйства будет направлено на 10 миллионов рублей больше, чем в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU