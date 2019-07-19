Количество жалоб на вывоз мусора в Нижегородской области сократилось на 86,5%

СЕГОДНЯ 16:29 2019-07-19T16:29:03+03:00

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Государственная жилищная инспекция Нижегородской области продолжает проводить рейды по проверке содержания контейнерных площадок и соблюдению графика вывоза мусора. 19 июля 2019 года прошел еще один, в Гагине. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Специалисты проверили площадки в самом Гагине, а также посетили озеро Моховое, где жители самостоятельно поставили импровизированную урну из бочки. На этом месте сейчас стоит мусорный контейнер. Ни одного нарушения в ходе рейда не было выявлено.

Однако несколько замечаний были высказаны: например, по вывозу крупногабаритного мусора.

- Стоит отметить, что в целом по области количество жалоб на работу регоператоров сильно сократилось. Они наладили своевременный вывоз мусора и жалобы жителей отрабатывают максимум в течение суток,- подчеркнул глава контрольно-аналитического отдела ГЖИ Нижегородской области Михаил Куренков.

Так, жители Гагина с января пожаловались на вывоз ТКО только три раза.

В целом в регионе количество обращений граждан по вывозу мусора и содержанию контейнерных площадок с начала года снизилось на 86,5%.

ИСТОЧНИК KP.RU