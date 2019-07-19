2019-07-19T15:13:18+03:00
Общество

Школа на 425 мест откроется в Дальнеконстантиновском районе к сентябрю

Здание начали строить три года назад
Валерия ГРОМОВА
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Сегодня, 19 июля 2019 года, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проинспектировал готовность новой общеобразовательной школы на 425 мест в поселке станции Суроватиха. Здание закончили строить в этом году, сообщает пресс-служба облправительства.

Здание начали возводить еще в 2016 году, сроки были сорваны. В ходе инспекции Глеб Никитин попросил ответственных не допускать в будущем подобных ситуаций.

- Меня категорически не устраивают подобные срывы сроков, особенно, когда речь идет о детях. У вас были все возможности сдать школу своевременно и дать местным школьникам возможность учиться в современных условиях, - заявил глава региона.

Глеб Никитин попросил министерство образования и главу района взять на личный контроль своевременный запуск учебного процесса в новом здании. 1 сентября дети уже должны начать там учиться. О готовности школы губернатор попросил доложить 20 августа.

Напомним, строительство школы проходит в рамках национального проекта «Образование». Разрешение на ее эксплуатацию было выдано 7 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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