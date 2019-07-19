2019-07-19T14:46:32+03:00
Общество

Ливни, град и сильный ветер ожидаются в Нижегородской области вечером 19 июля

Непогода может обрушиться на регион уже в ближайшие минуты
Валерия ГРОМОВА
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В ближайшие два-три часа на территории Нижегородской области ожидаются грозы, ливни, град и порывы ветра до 18 метров в секунду. Как сообщили в ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», такая непогода сохранится в течение всего вечера и в первую половину ночи.

В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, но не выше муниципального уровня. Так, на дорогах могут образоваться ДТП, а в работе общественного транспорта появятся затруднения. Городские улицы могут быть подтоплены из-за неисправности ливневок.

- Возможны происшествия с участием маломерных судов, размыв насыпи железнодорожного полотна, автодорог, активизация оползневых процессов, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС.

Напоминаем, в такую погоду лучше не ездить на автомобиле. А если гроза застала вас в пути, то сбавьте скорость и исключите резкие торможения. Во время грозы не прячьтесь под высокими деревьями и держитесь подальше от высоких металлических конструкций. Сотовые телефоны необходимо отключать. Не забывайте, что во время грозы запрещено купаться и ездить на велосипеде или мотоцикле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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