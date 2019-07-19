Пропавший в Богородском районе 70-летний Леонид Крюков найден живым

СЕГОДНЯ 14:15 2019-07-19T14:15:53+03:00

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Во вторник, 16 июля 2019 года, по социальным сетям разлетелась очередная ориентировка - в Богородском районе пропал 70-летний Леонид Крюков. Пенсионер ушел за грибами из СНТ «Ягодное» и обратно не вернулся. Фотографию и приметы мужчины опубликовал на своей странице поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Три дня добровольцы прочесывали территорию в поисках пропавшего мужчины, волонтеры постоянно объявляли сборы. И вот, утром 19 июля появилась счастливая новость – пенсионера нашли!

- Найден! Жив! Благодарим за помощь в поисках и распространение информации, - написали волонтеры в социальных сетях.

Напомним, в минувшие выходные там же, в СНТ «Ягодное» пропали 32-летний Александр Ерышев с 5-летним и 7-летним сыновьями. В тот же день добровольцы объявили срочный сбор на поиски. К счастью, пропавших нижегородцев удалось быстро найти.

ИСТОЧНИК KP.RU