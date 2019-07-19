2019-07-19T13:40:53+03:00
Общество

Сквер на проспекте Кораблестроителей будет благоустроен в 2020 году

Общественные суждения по данному вопросу пройдут 23 июля
Валерия ГРОМОВА
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Во вторник, 23 июля 2019 года, в школе №84 Нижнего Новгорода на улице Баренца пройдут общественные обсуждения по вопросу благоустройства сквера на проспекте Кораблестроителей. Мероприятие начнется в 18:00, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Работы в сквере будут проводиться в рамках программы формирование комфортной городской среды в 2020 году.

В ходе встречи жители смогут высказать свои пожелания по реконструкции перед домами № 1 - 9, 11а и до круговой развязки.

Напомним, глобальное благоустройство ждет бульвар Авиастроителей в Нижнем Новгороде. Уже 10 июля подрядчик приступил к работам. Они должны быть завершены до окончания сезона отпусков, то есть к 1 сентября. В рамках первой очереди благоустройства на бульваре Авиастроителей будет проводиться формирование дорожно-тропиночной сети из брусчатки и устройство освещения. Там появятся первые в городе «сухие» фонтаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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