На улице Гончарова в Ленинском районе начали сносить ветхие сараи

СЕГОДНЯ 10:52 2019-07-19T10:52:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Подрядчики приступили к сносу ветхих сараев рядом с домом №6 на улице Гончарова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает администрация Ленинского района.

Демонтаж старых конструкций уже завершен, осталось вывезти мусор с территории. А работы по очистке территории будут проведены в ближайшее время.

Напомним, в 2019 году на снос сараев в Ленинском районе был выделен миллион рублей из бюджета Нижнего Новгорода. В начале июля были снесены сараи на бульваре Заречном возле дома №7. Подрядная организация выполнила работу за неделю. Также в рамках выделенного финансирования будут убраны постройки по следующим адресам: улица Снежная, 92 и улица Дачная, 22.

Ранее сообщалось, что с 8 по 12 июля 2019 года в Нижнем Новгороде были демонтированы 142 незаконные рекламные конструкции, 18 из которых убрали их собственники, а остальные 124 демонтировали сотрудники ГЦГиА.

ИСТОЧНИК KP.RU