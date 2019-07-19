2019-07-19T10:52:37+03:00
Общество

На улице Гончарова в Ленинском районе начали сносить ветхие сараи

Подрядчик приступил к работе около дома №6
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Подрядчики приступили к сносу ветхих сараев рядом с домом №6 на улице Гончарова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает администрация Ленинского района.

Демонтаж старых конструкций уже завершен, осталось вывезти мусор с территории. А работы по очистке территории будут проведены в ближайшее время.

Напомним, в 2019 году на снос сараев в Ленинском районе был выделен миллион рублей из бюджета Нижнего Новгорода. В начале июля были снесены сараи на бульваре Заречном возле дома №7. Подрядная организация выполнила работу за неделю. Также в рамках выделенного финансирования будут убраны постройки по следующим адресам: улица Снежная, 92 и улица Дачная, 22.

Ранее сообщалось, что с 8 по 12 июля 2019 года в Нижнем Новгороде были демонтированы 142 незаконные рекламные конструкции, 18 из которых убрали их собственники, а остальные 124 демонтировали сотрудники ГЦГиА.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Золотистая картофельная нематода обнаружена в двух районах Нижегородской области
Улицу Лескова в Нижнем Новгороде перекроют на три дня
Более 30 лодок примут участие в параде на фестивале «Русская Тоскания»
Нижегородцы завоевали «золото» и «серебро» первенства Европы по настольному теннису в составе сборной России
Две «вазовские» легковушки сгорели в Нижегородской области за минувшие сутки
Сквер имени Грабина станет зоной семейного отдыха
89 фасадов многоквартирных домов отремонтировано в Нижегородской области
Ртуть обнаружили в грибах, собранных в шести районах Нижегородской области
Памятник основателю завода «Красное Сормово» открыли в Нижнем Новгороде
Семейный парковый комплекс начнут строить на Бору в этом году
Первое в России производство газовых баллонов откроется в Дзержинске
Почти 100 единиц техники получили нижегородские лесники в рамках нацпроекта «Экология»
Более четырех тысяч гектар леса высадили в 2019 году в Нижегородской области
Комплекс по производству химсоединений построят в Нижнем Новгороде к 2021 году
Бесплатные лекции по медиаискусству запускаются в «Маяке» 18 июля
Движение транспорта по улице Молдавской ограничат на три дня
Пятилетний ребенок сломал ногу в детском саду в Нижегородской области
Трех бурых медвежат выпустят в дикую природу в Керженском заповеднике
15 туристов с подозрением на инфекционные болезни были задержаны в нижегородском аэропорту
Грозы и ливни обрушатся на Нижегородскую область 18 июля
Застройщик ЖК «Окский берег» признан банкротом
Маршрут А-9 вернется на улицы Нижнего Новгорода
В парке «Дубки» начали прокладывать новые дорожки
На трассе М-7 из-за ДТП запустили реверсивное движение
Пять дорог отремонтируют в Ленинском районе до конца сентября
39-летняя женщина зарезала своего сожителя в ходе бытовой ссоры в Арзамасе
«День мира на Северном Кавказе» впервые отметили в Нижнем Новгороде
Нижегородская компания по продаже вентиляционного оборудования задолжала более 70 миллионов налогов