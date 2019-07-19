Две «вазовские» легковушки сгорели в Нижегородской области за минувшие сутки

СЕГОДНЯ 09:45 2019-07-19T09:45:45+03:00

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Два автомобиля отечественного производства загорелись в Нижегородской области в четверг, 18 июля 2019 года. Причиной возгорания в обоих случаях стала неисправность механизмов транспортных средств, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Так, первое происшествие случилось рано утром в Дзержинске. Звонок поступил в местную пожарную часть в 6:35. Около одного из жилых домов на переулке Гаражный загорелся ВАЗ-2123. Автомобиль обгорел на площади четыре квадратных метра.

Второй случай произошел после полудня в деревне Майдан Кстовского района. Там вспыхнул ВАЗ-21214. Он обгорел на площади 10 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в тот же день на трассе М-7 в Воротынском районе под колесами грузовика погибла 9-летняя девочка. Она переходила дорогу по пешеходному переходу вместе с мамой.

ИСТОЧНИК KP.RU