2019-07-18T15:35:23+03:00
Общество

Семейный парковый комплекс начнут строить на Бору в этом году

Сергей Баринов уже подписал договор аренды участка
Валерия ГРОМОВА
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ГК «Города» планирует начать работы на участке, выделенном для строительства паркового комплекса на Бору, до конца 2019 года. Договор аренды земли был подписан в четверг, 18 июля 2019 года, министром имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергеем Бариновым и гендиректором ГК «Города» Алисой Землянской.

Так, согласно проекту, в парке появятся первый в России интерактивный павильон «Союзмультфильм», гастрономический квартал и музейные экспозиции под открытым небом с использованием технологий AR/VR.

По словам Баринова, новый комплекс станет хорошим продолжением туристического маршрута, который сегодня уже существует. Проект, кстати, реализуется в рамках Стратегии развития Нижегородской области.

- Инвестор планирует построить объект уже в 2020 году, таким образом, мы рассчитываем получить новую точку притяжения к 800-летию Нижнего Новгорода, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

На строительство будут выделены около 600 миллионов рублей внебюджетных средств.

-Мы уже на 80% завершили изыскательские работы, преступаем к проектированию, строительство рассчитываем начать в IV квартале этого года, - пообещала Землянская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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