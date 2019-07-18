Семейный парковый комплекс начнут строить на Бору в этом году
ГК «Города» планирует начать работы на участке, выделенном для строительства паркового комплекса на Бору, до конца 2019 года. Договор аренды земли был подписан в четверг, 18 июля 2019 года, министром имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергеем Бариновым и гендиректором ГК «Города» Алисой Землянской.
Так, согласно проекту, в парке появятся первый в России интерактивный павильон «Союзмультфильм», гастрономический квартал и музейные экспозиции под открытым небом с использованием технологий AR/VR.
По словам Баринова, новый комплекс станет хорошим продолжением туристического маршрута, который сегодня уже существует. Проект, кстати, реализуется в рамках Стратегии развития Нижегородской области.
- Инвестор планирует построить объект уже в 2020 году, таким образом, мы рассчитываем получить новую точку притяжения к 800-летию Нижнего Новгорода, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
На строительство будут выделены около 600 миллионов рублей внебюджетных средств.
-Мы уже на 80% завершили изыскательские работы, преступаем к проектированию, строительство рассчитываем начать в IV квартале этого года, - пообещала Землянская.
ИСТОЧНИК KP.RU