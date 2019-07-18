2019-07-18T14:59:36+03:00
Общество

Первое в России производство газовых баллонов откроется в Дзержинске

Там будут созданы более 130 рабочих мест
Валерия ГРОМОВА
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Первое в России импортозамещающее производство полимерно-композитных газовых баллонов четвертого поколения мощностью 60 тысяч единиц продукции в год откроется в Нижегородской области в Дзержинске. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин.

Он подчеркнул, что эксперты уже одобрили получение займа для АО «ДПО «Пластик», которое получит 500 миллионов рублей на проект. Напомним, газовые баллоны нужны для транспортных средств, которые транспортируют и хранят сжатый природный газ и используют его как топливо. Основным преимуществом этих баллонов является их взрывобезопасность, малый вес. К

Общая стоимость проекта составляет 1,25 миллиарда рублей. На производстве будут созданы более 130 рабочих мест.

- Привлечение дополнительных федеральных средств в Нижегородскую область позволит открыть здесь новые предприятия, расширить уже действующие компании, что, в свою очередь, скажется на благосостоянии нижегородцев, ведь это новые рабочие места, возможность повышать зарплаты сотрудников за счет роста производства, - подчеркнул Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что к 2021 году в Нижнем Новгороде планируют построить комплекс по производству химсоединений. Для этого уже выделили участок площадью 30 тысяч квадратных метров на улице Левинка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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