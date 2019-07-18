Почти 100 единиц техники получили нижегородские лесники в рамках нацпроекта «Экология»
Почти 100 единиц техники получили нижегородские лесники в рамках национального проекта «Экология». Об этом заявил вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин, передает пресс-служба регионального правительства.
Церемония вручения состоялась около ярмарки. Как подчеркнул Люлин, такого пополнения лесной техники в регионе не было за последние 20 лет.
Так, лесничествам, лесхозам и пожарно-химическим станциям Нижегородской области были переданы более 30 лесопатрульных автомобилей. Они предназначены для патрулирования лесов, чтобы оперативно обнаружить лесные пожары и незаконную вырубку деревьев. Помимо этого, была передана лесохозяйственная техника, которая будет задействована в лесовосстановительных работах.
Губернатор Глеб Никитин, в свою очередь, подчеркнул, что от состояния деревьев зависит экологическое благополучие области.
- Именно поэтому обновление технического оснащения региональных служб, призванных защищать леса от огня и восстанавливать их, - важное событие для Нижегородской области, - добавил он.
Напомним, с начала года в Нижегородской области высадили уже четыре тысячи гектар леса. Это порядка 20 миллионов новых деревьев.
ИСТОЧНИК KP.RU