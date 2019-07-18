Почти 100 единиц техники получили нижегородские лесники в рамках нацпроекта «Экология»

СЕГОДНЯ 14:34 2019-07-18T14:34:23+03:00

В этом году в регионе будут высажены около пяти тысяч гектар нового леса

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Почти 100 единиц техники получили нижегородские лесники в рамках национального проекта «Экология». Об этом заявил вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин, передает пресс-служба регионального правительства.

Церемония вручения состоялась около ярмарки. Как подчеркнул Люлин, такого пополнения лесной техники в регионе не было за последние 20 лет.

Так, лесничествам, лесхозам и пожарно-химическим станциям Нижегородской области были переданы более 30 лесопатрульных автомобилей. Они предназначены для патрулирования лесов, чтобы оперативно обнаружить лесные пожары и незаконную вырубку деревьев. Помимо этого, была передана лесохозяйственная техника, которая будет задействована в лесовосстановительных работах.

Губернатор Глеб Никитин, в свою очередь, подчеркнул, что от состояния деревьев зависит экологическое благополучие области.

- Именно поэтому обновление технического оснащения региональных служб, призванных защищать леса от огня и восстанавливать их, - важное событие для Нижегородской области, - добавил он.

Напомним, с начала года в Нижегородской области высадили уже четыре тысячи гектар леса. Это порядка 20 миллионов новых деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU